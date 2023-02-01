Платежные стикеры для смартфонов: что это такое, как работает и насколько безопасно

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Российские банки активно тестируют платежные стикеры для оплаты посредством смартфона. На рынке новый способ оплаты в «одно касание» появится уже в феврале. Он будет особенно актуален для владельцев iPhone. Что такое платежные стикеры, как они работают и насколько безопасны — в материале «Вечерней Москвы».

Что такое платежный стикер

Платежный стикер — это маленькая дебетовая карта, которую можно приклеить на смартфон (или другой удобный предмет), чтобы оплачивать покупки бесконтактно.

В стикер встроен NFC-чип (Near Field Communication — «связь ближнего действия»). Именно он и позволяет совершать оплату. По своему функционалу стикер почти полностью дублирует обычный «пластик».

— Платить стикером можно везде, где есть терминал: на кассе в магазине, в кафе или ресторанах. С помощью стикера также можно снимать наличные в банкоматах, поддерживающих бесконтактный способ авторизации, — рассказали «ВМ» в одном из банков, тестирующих технологию.

В опрошенных «ВМ» банках также сообщили, что стикер привязывается к основному счету, к которому уже прикреплена дебетовая карта. На него также переносятся все преимущества «пластика». Например, функции кешбэка или снятия наличных без комиссии.

Для кого особенно актуальны стикеры

Прежде всего платежные стикеры актуальны для пользователей iPhone. На данный момент в России заблокирован сервис Apple Pay, а его аналогов на iOS попросту нет. Из-за этого владельцы «яблочных» смартфонов не могут совершать покупки при помощи своего гаджета в «одно касание». То есть NFC-стикер — это альтернатива Apple Pay.

В то же время стикеры могут оказаться привлекательными и для пользователей смартфонов на Android. Хотя на этой операционной системе все еще доступен ряд пэй-сервисов, но один из самых популярных — Google Pay — все же заблокирован.

Таким образом, на фоне проблем с зарубежными пэй-сервисами новый формфактор может захватить значительную долю рынка.

— Технология стикеров достаточно прозрачная и понятная. На мой взгляд, она получит широкое распространение. 15–20 процентов платежей могут проходить через нее уже на горизонте ближайших лет, — отметил в беседе с «ВМ» эксперт по финансовым сервисам Андрей Бархота.

Как работают NFC-стикеры

Принцип работы платежного стикера довольно прост.

— Для оплаты нужно поднести к терминалу телефон или другой предмет, на который наклеен стикер. Лучше всего прикладывать стикер к верхней части терминала, поскольку именно там расположен считыватель карт, — объяснили в одном из банков.

Сам стикер можно наклеить на смартфон или чехол (желательно в нижней части, чтобы его работе не мешал чип сим-карты). Но также допускается приклеивание и на любой другой удобный для вас предмет.

Когда появятся стикеры и сколько будут стоить

Банки все еще тестируют технологию NFC-стикеров. В некоторых из них сообщили, что стикеры станут доступны для заказа в феврале. На сайтах организаций уже есть форма для предзаказа.

Цены на стикеры варьируются от 490 до 700 рублей в зависимости от банка. Перевыпуск утерянного стикера обойдется примерно в два раза дешевле.

На данный момент новый способ оплаты тестируют несколько российских банков.

Что с безопасностью

В банках отмечают, что NFC-стикеры имеют такой же уровень безопасности, как и бесконтактная карта. При желании на стикер можно установить ПИН-код и лимит по тратам. Кроме того, в случае потери его можно заблокировать.

— Если стикер потеряется, его нужно заблокировать. Позвоните на горячую линию банка или напишите в чат — мы вам его перевыпустим, — заверили корреспондента «ВМ» в одном из банков.

В то же время эксперт Бархота полагает, что ряд рисков при использовании стикеров все же может возникнуть. Среди них — повторное сканирование (из-за чего оплата пройдет дважды) и перехват данных.

— Но протоколы оплаты, разумеется, будут защищены. И в целом использование платежных стикеров должно быть вполне безопасным, — заключил собеседник «ВМ».