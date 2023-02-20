Психолог Гамаюн рассказала, как повысить самооценку после развода

Фото: shutterstock

Психолог Элена Гамаюн рассказала, как действовать после расставания с партнером, чтобы обрести уверенность в себе.

Первое, с чего нужно начать возрождение после развода, — это освобождение от пережитого стресса. Эксперт советует сменить обстановку: уехать куда-то на время, познакомиться с новыми людьми. Полезны будут духовные практики, медитации. Стоит найти новое занятие или хобби.

Психолог советует убрать из дома вещи, напоминающие о бывшем супруге, его подарки, чтобы они не вызывали негативных эмоций.

— Самое главное — не жалейте себя и не позволяйте родственникам, друзьям и знакомым жалеть вас и говорить о том, что вы бедная, несчастная. Категорически запретите им это делать, — отметила она в комментарии Life.ru.

Если расставание было очень болезненным, стоит обратиться за консультацией к психологам, которые помогут преодолеть кризис.

Ранее психолог Кортни Уоррен рассказала, какие фразы могут разрушить отношения. Она рекомендовала избавиться от фраз «Ты меня не заслуживаешь» и «Хватит спрашивать, все ли у меня хорошо. Все в порядке», передает Nation news.

Психолог Юлия Винокурова пояснила, почему некоторые люди любят находиться в одиночестве. Эксперт пояснила, что одиночество для кого-то может быть позитивным и ресурсным состоянием.