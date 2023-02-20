Андрей Бочкарев: Около 250 противопожарных проверок на стройках Москвы провели за январь 2023 года

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В январе этого года на столичных стройках состоялось около 250 проверок соблюдения требований противопожарной безопасности. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Мы регулярно проверяем соблюдение требований противопожарной безопасности на столичных стройках. За январь специалистами Управления пожарного надзора Мосгосстройнадзора было оформлено 22 административных протокола о нарушениях, а сумма штрафов составила около 2,5 миллиона рублей, — рассказал заммэра.

За первый месяц 2023 года специалисты зафиксировали 17 случаев возгорания на поднадзорных объектах капитального строительства. Чаще всего причиной пожара являлся аварийный режим работы электросети, неисправность электрооборудования, а также нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

По словам председателя Мосгосстрйнадзора Игоря Войстратенко, чтобы предотвратить дальнейшие нарушения, комитет усилил профилактическую работу с застройщиками и провел уже 10 мероприятий.

На столичных объектах капитального строительства с начала этого года также состоялось 259 проверок соблюдения требований санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности.