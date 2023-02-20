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Гладков сообщил о гибели человека при обстреле белгородского села со стороны ВСУ

Араз Салехов
Происшествия
Гладков сообщил о гибели человека при обстреле белгородского села со стороны ВСУ
Фото: belregion.ru

Украинские войска обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области, в результате один человек погиб. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Новая Таволжанка вновь под артиллерийским обстрелом... Один человек погиб: женщина с множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии скончалась в машине скорой помощи, — сказал он.

Еще один человек получил ранения, его доставили в Центральную районную больницу. На место инцидента выехал глава округа Владимир Жданов и оперативные службы, написал Гладков в Telegram-канале.

17 февраля губернатор региона сообщил, что город Шебекино Белгородской области в очередной раз был обстрелян Вооруженными силами Украины. В результате атаки серьезно пострадала женщина. Он также добавил, что пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

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