СВР: Российские войска уничтожили большую часть техники НАТО на Украине

Фото: Минобороны РФ

С декабря 2021 года страны Североатлантического альянса направили Украине свыше 1,1 тысячи комплексов ПВО, 440 танков и 1510 боевых машин пехоты. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки.

— Служба внешней разведки Российской Федерации располагает сведениями о том, что в период агрессии против России с декабря 2021 года страны НАТО передали ВСУ 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП, 655 артиллерийских систем, — говорится в сообщении.

Также страны НАТО передали Украине 9,8 тысячи ракет к реактивным системам залпового огня, 609 тысяч противотанковых выстрелов и более 1,2 миллиона снарядов. При этом большая часть предоставленного оружия была уничтожена силами российской армии, передает ТАСС.

Недавно вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что танки Leopard в марте текущего года окажутся на Украине. По его словам, военная техника прибудет уже в середине следующего месяца. При этом Блащак напомнил, что украинские танкисты в настоящее время обучаются на территории Польши.