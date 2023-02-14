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Министр обороны Польши заявил, что Варшава поставит Киеву танки Leopard в марте

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Министр обороны Польши заявил, что Варшава поставит Киеву танки Leopard в марте
Фото: shutterstock

Танки Leopard в марте текущего года окажутся на Украине. Об этом во вторник, 14 февраля, рассказал польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак.

По его словам, упомянутая военная техника окажется на украинской земле уже в середине марта. При этом Блащак напомнил, что украинские танкисты в настоящее время активным образом обучаются на территории Польши.

Помимо этого, министр заявил о присоединении к танковой коалиции новых членов. Так, Германия формирует коалицию стран, которые располагают танками Leopard 2А6, а Польша — Leopard 2А4.

— К уже конкретным декларациям Канады и Испании сегодня присоединилась Норвегия. Мы работаем над тем, чтобы Финляндия также передала такие танки. Сегодня финский министр заявил, что близок к такому решению, — цитирует слова Блащака ТАСС.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал поставить на Украину дополнительные 74 танка.

До этого стало известно, что инструкторы из Вооруженных сил Германии начнут готовить украинских солдат к управлению танками Leopard 2 в середине этой недели.

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