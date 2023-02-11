Spiegel: Бундесвер приступит к обучению бойцов ВСУ управлению Leopard 2 на следующей неделе

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Бундесвер (ВС ФРГ) начнет проведения подготовки украинских солдат управлению танками Leopard 2 в середине следующей недели. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на источники.

— Бундесвер на следующей неделе приступит к обучению украинских солдат на основном боевом танке Leopard 2. По информации Spiegel, за последние несколько дней ВВС уже перебросили из Польши в Германию первые группы украинских военнослужащих с боевой техникой, — говорится в сообщении.

Как утверждается, обучение украинских солдат будет проходить на военном полигоне в городе Мунстер. На текущий момент солдаты ВСУ проходят там курсы по управлению боевыми машинами пехоты Marder. Обучение по Leopard 2 займет около шести-восьми недель, отмечает издание.

Сами Leopard 2, по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, могут попасть на Украину в течение первых трех-четырех месяцев текущего года. По его словам, у ФРГ и Польши есть совместный проект, в рамках которого Берлин поставит два Leopard A6, а Варшава позаботится о двух A4.