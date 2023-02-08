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В Германии назвали сроки отправки первых танков Leopard 2 Украине

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Германии назвали сроки отправки первых танков Leopard 2 Украине
Фото: shutterstock

Первая партия основных боевых танков Leopard 2 может попасть на Украину в течение первых трех-четырех месяцев текущего года. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

— Мы только что договорились с моим (польским — прим. «ВМ») коллегой Мариушем Блащаком, что мы вместе с Алексеем Резниковым, министром обороны Украины, на следующей неделе пригласим на встречу страны, которые должны сформировать эту коалицию из танков Leopard 2, — заявил он.

По словам министра, у ФРГ и Польши есть совместный проект. Так, Германия поставит два Leopard A6, а Польша позаботится о двух A4, передает слова министра обороны Германии ТАСС.

До этого издание Politico опубликовало статью, где сообщалось, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отказался обсуждать поставку военной техники Украине в связи с опасениями о возможном назревании конфликта с Россией.

Cпикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что отправленные Германией на Украину танки будут сожжены. Так, Германия до сих пор не усвоила урок после битвы под Сталинградом, считает он.

Комментируя намерение США отправить на Украину свои танки не раньше конца 2023-го, политолог Андрей Кортунов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что это — желание Вашингтона психологически повлиять на Берлин, который все еще не предоставил Киеву обещанные Leopard 2.

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