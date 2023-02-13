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Приметы и советы

Моравецкий пообещал поставить Украине еще 74 танка

Лала Манушакян

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Моравецкий пообещал поставить Украине еще 74 танка
Фото: flickr/premierrp

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал поставить на Украину дополнительные 74 танка.

— Польша уже поставила 250 постсоветских танков. Также мы планируем поставить очередные дополнительные модернизированные 60 танков и еще 14 танков Leopard, — сказал Моравецкий.

Так, к оправке готовят 60 модернизированных Т-72 и PT-91 Twardy, а также 14 экземпляров Leopard. Власти Польши предпримут все возможные попытки, чтобы поддержать «украинских друзей», а также проявят активность в отношении поставок военной техники, цитирует Моравецкого РИА Новости.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что первая партия основных боевых танков Leopard 2 может попасть на Украину в течение первых трех–четырех месяцев текущего года. По словам министра, у ФРГ и Польши есть совместный проект.

Глава комитета Бундестага по внешней политике Михаэль Рот призвал ЕС создать панъевропейскую модель танка, которая будет объединять в себе черты немецкого Leopard 2 и французского Leclerc, чтобы поставлять ее на Украину.

Украина Польша Танки
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