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Приметы и советы

Наркокурьеров с крупной партией задержали в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Наркокурьеров с крупной партией задержали в Подмосковье
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Московская область, городской округ Люберцы, дачный посёлок Красково, Егорьевское шоссе, 4 Карта всех событий

Инспекторы ГИБДД задержали в Подмосковье мужчин, перевозивших крупную партию наркотиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 20 февраля.

По ее словам, машину подозреваемых остановили для проверки документов на 8-м километре Егорьевского шоссе в Люберцах. Во время разговора с инспекторами 30-летний водитель и его 18-летний пассажир заметно нервничали, в связи с чем полицейские решили провести досмотр автомобиля.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В салоне злоумышленников были обнаружены 30 брикетов с веществом растительного происхождения, а также 6 пакетов с коричневым порошком. Позже экспертиза показала, что в одном из пакетов был мефедрон массой более полутора килограммов.

Двоих жителей Саратовской области задержали. Они сообщили, что работали на онлайн-магазин по продаже запрещенных веществ, перевозили их из Подмосковья, расфасовывали товар по сверткам и оставляли в тайниках в Саратовской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Фигуранты заключены под стражу.

Другую крупную партию наркотиков изъяли столичные полицейские. Житель Новой Москвы организовал в своем гараже нарколабораторию по производству синтетических запрещенных веществ.

Подмосковье Люберцы Московская область МВД Наркотики
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