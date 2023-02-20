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Появились подробности о подарке с бомбой в Новой Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Появились подробности о подарке с бомбой в Новой Москве
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, Троицк, коттеджный посёлок Изумрудный, 2-я Изумрудная улица Карта всех событий

Злоумышленник оставил коробку с бомбой на скамейке у подъезда, в котором проживала пострадавшая, и написал на упаковке ее имя. Об этом «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 20 февраля.

По ее словам, коробку обнаружила соседка 22-летней местной жительницы, после чего сообщила о находке матери девушки. Вскоре женщина спустилась за посылкой и открыла ее в холле подъезда, после чего началось возгорание коробки.

Появились подробности о подарке с бомбой в Новой Москве Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

— Столичная прокуратура контролирует выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты проводимой проверки, — резюмировала Нефедова.

Инцидент произошел 20 февраля в жилом доме на 2-й Изумрудной улице в Новой Москве. Пострадавшая получила травму лица и была госпитализирована.

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