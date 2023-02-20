Пять человек погибли на дорогах Москвы за прошедшую неделю

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы

В период с 13 по 19 февраля в авариях на дорогах Москвы погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы в понедельник, 20 февраля.

По данным ведомства, всего на прошлой неделе произошло 129 ДТП, в которых погибли пять человек и еще 142 получили различные травмы. В числе пострадавших — 10 детей в возрасте до 16 лет.

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Чаще всего за отчетный период сталкивались именно транспортные средства — 59 случаев. Также за прошедшую неделю произошли 44 наезда на пешеходов.

Больше всего аварий зафиксировали в четверг — 27 случаев. Меньше всего ДТП произошло в субботу и в воскресенье — по 11 аварий в день.

Смертность на дорогах столицы сократилась по сравнению с предыдущим отчетом от ГИБДД. Так, в период с 6 по 12 февраля в Москве произошли 123 аварии, в которых погибло девять человек.