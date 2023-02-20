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Собянин: Новая поликлиника в Южном Медведкове обслуживает более 16 тысяч детей и подростков

Лейла Алиева
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Собянин: Новая поликлиника в Южном Медведкове обслуживает более 16 тысяч детей и подростков
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Москва, Полярная улица Карта всех событий

Новую детскую поликлинику открыли в столичном районе Южное Медведково. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Медпомощь в комфортных условиях теперь получают больше 16 тысяч детей и подростков. В пятиэтажное здание на улице Полярной переехал второй филиал детской поликлиники № 110. Площадь здания в четыре раза больше старого, — рассказал глава города.

В здании установили современное оборудование, в частности новый цифровой рентген-аппарат, УЗИ экспертного класса, новейшую технику для лора и офтальмолога. Также в поликлинике расположились кабинеты лечебной физкультуры и физиотерапии, написал Собянин в своем Telegram-канале.

До этого москвичам представили первый рейтинг детских городских поликлиник. Самым лучшим в 2022 году стал филиал № 2 Детской городской поликлиники № 38. При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как создание благоприятных условий в поликлинике, уважительное отношение к пациенту, следование профессиональным стандартам и многое другое.

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