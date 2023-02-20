В Кремле назвали напряженными отношения между Россией и Молдавией

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Отношения между Россией и Молдавией весьма напряженные, при этом Кишинев скатывается до антироссийской истерии. Об этом в понедельник, 20 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— У нас и так с Молдавией отношения весьма и весьма напряженные. Молдавское руководство, вы знаете, делает акцент на, наверное, всем антироссийском, тоже скатывается в такую антироссийскую истерию, — отметил он.

По словам Пескова, отсутствие конструктивизма не поможет Молдавии и испортит двусторонние отношения с РФ, передает РИА Новости.

В Приднестровье находится оперативная группа российских войск, преемница 14-й общевойсковой армии, которую после распада Советского Союза перевели под юрисдикцию РФ. Основными ее задачами являются миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

Вице-премьер, глава Министерства иностранных дел Молдавии Нику Попеску недавно заявил, что власти республики продолжат настаивать на выводе военных РФ из Приднестровья, но будут решать данный вопрос только мирным путем. При это он добавил, что обсуждать эту тему в настоящее время трудно, потому что Молдавия поддерживает отношения с Россией лишь на уровне посольств.