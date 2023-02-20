Мужчина, убивший бездомного в Подмосковье пять лет назад, предстанет перед судом

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В Подмосковье перед судом предстанет мужчина, который почти пять лет назад убил бездомного из-за ненависти к этой социальной группе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в понедельник, 20 февраля.

По ее словам, преступление произошло в октябре 2018 года. Злоумышленник подошел к спящему на земле бездомному, скинул с него брезент и ударил ногой по голове. После этого мужчина достал нож и расправился с жертвой.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По горячим следам раскрыть преступление не смогли. В какой-то момент дело передали в аппарат ГСУ СК России по Московской области.

В результате следственных действий сотрудникам ведомства удалось установить подозреваемого. Им оказался житель Подмосковья 1991 года рождения, который вел асоциальный образ жизни и испытывал неприязнь к бездомным людям.

В качестве одного из доказательств причастности фигуранта к преступлению послужила запись момента убийства, сделанная самим злоумышленником.

В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.

Другое убийство произошло в Новой Москве. В частном доме правоохранители обнаружили тело 51-летнего местного жителя. По данному факту возбуждено уголовное дело.