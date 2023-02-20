Полиция задержала группу аферистов, обещавших жертвам легкий заработок

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Москва, Михалковская улица Карта всех событий

В Москве группа мошенников продавала жертвам товар для «успешного старта бизнеса», а после получения денег переставала выходить на связь. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник, 20 февраля.

По ее словам, аферисты связывались с потенциальными клиентами в интернете, после чего предлагали им купить товар для открытия собственного бизнеса. Также мошенники просили рассказать об этом предложении всем друзьями и знакомым.

Однако после того, как жертва переводила деньги за продукт, злоумышленники просто переставали выходить на связь и не выполняли своих обязательств.

Так, от их рук пострадала москвичка, которая пришла в офис к аферистам на Михалковской улице. Женщина передала преступникам полмиллиона рублей. Спустя время продавцы пропали. Поняв, что произошло, женщина обратилась в полицию.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-центр МВД России

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В результате оперативно-разыскных действий были задержаны трое подозреваемых. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Следствие проверяет их причастность к аналогичным преступлениям.

Не всем аферистам удается обмануть своих жертв. Пенсионерка из Подмосковья перехитрила злоумышленников и сдала полиции одного из них.