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Приметы и советы

Нутрициолог Ковылкина пояснила, сколько блинов можно съесть за день

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Нутрициолог Ковылкина пояснила, сколько блинов можно съесть за день
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Блины по большей части своего состава — зерновой продукт, они должны составлять одну четвертую часть продуктовой тарелки. Об этом рассказала дипломированный нутрициолог Оксана Ковылкина.

Калорийность одного блинчика составляет примерно 170 килокалорий. Пять блинчиков превышают половину суточной нормы калорийности, даже если они без начинки. Поэтому в день можно съедать 2-4 блинчика.

Нутрициолог советует не воспринимать блины как десерт, а считать их самостоятельным блюдом, разнообразив его начинками, передает РИАМО.

Ранее эксперты рассказали, что секрет вкусных блинов заключается прежде всего в правильной пропорции продуктов. Если вы смешиваете тесто «на глаз», результат может быть непредсказуемым, передает Царьград.

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Масленица блины нутрициолог
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