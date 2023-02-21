Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Учебный транспорт обновили в авто- и мотошколе Мосгортранса

Лейла Алиева
Город
Учебный транспорт обновили в авто- и мотошколе Мосгортранса
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Авто- и мотошкола Мосгортранса получили 25 новых мотоциклов и 5 автомобилей. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Для обучения на категорию А и в классе «Джимхана» выделили пять мотоциклов, еще два — для подростков 16–18 лет для обучения на категорию А1, а также 15 мотоциклов для детей в возрасте 5–16 лет.

Также два мотоцикла предоставили для занятий в классе «Эндуро», а еще один мотоцикл продвинутого уровня — для шоссейно-кольцевых мотогонок. Три автомобиля с автоматической коробкой передач предназначены для обучения на категорию В, а также два — с механической коробкой передач.

Теперь Учебно-курсовой комбинат Мосгортранса, в который входят авто- и мотошкола, называется Центр автомотоподготовки. Новая структура улучшит обучение будущих водителей, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что правительство Москвы передало пять электромобилей «Москвич» Министерству здравоохранения России для работы в федеральных детских медучреждениях.

Автомобили Мотоциклы Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О чем говорит старый альбом

Александр Бартош
Александр Бартош

Меняем Бахмут на визит Байдена

Константин Хабенский
Константин Хабенский

Юбилей встречаем премьерами

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Прости, Лазурит, ты не элита: как выброшенные на улицу животные переживают предательство

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Пушкин и дантист: почему образ поэта стал примитивным

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Олимпийскими кольцами по воде: нужно ли России участие в Азиатских играх

Алексей Разумов
Алексей Разумов

Со дня вывода советских войск из Афганистана прошло уже 34 года

Все мнения
О проекте