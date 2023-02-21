В РАН заявили, что сильные афтершоки в Турции будут продолжаться еще несколько месяцев

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Интенсивные афтершоки после сильного землетрясения в Турции будут происходить в течение двух-трех месяцев, постепенно ослабевая. Об этом во вторник, 21 февраля, заявил директор Единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов.

— Афтершоки после таких мощных землетрясений еще два года могут продолжаться. Просто они будут слабее и слабее, но бывают и такие сильные, как вчера. Это нормальное явление, потому что зона напряженная, — сказал Виноградов.

По его словам, после первых землетрясений возник разлом, на концах которого образовалось напряжение. Он подчеркнул, что оно релаксируется новыми подземными толчками, только более слабыми, передает РИА Новости.

До этого сейсмолог из Турции Наджи Герюр, который предсказал землетрясения 6 февраля, сообщил о риске новых сильных стихийных бедствий на Кипре и в турецких провинциях Бингель и Адана. Он рассказал, что в случае землетрясения происходит выброс энергии в одном конце разлома, а часть энергии переносится на другой конец.

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец сообщил «Вечерней Москве», что в мире ежедневно происходят серьезные землетрясения. Однако привлекать внимание эти процессы начинают только тогда, когда где-то случается слишком сильный толчок, пояснил он.