В России выявили 11 277 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За прошедшие сутки в России зафиксировали 11 277 новых случаев коронавируса. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

Помимо этого, за указанный период официально подтвердили 38 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 1830 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным COVID-19.

Фото: Стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 13 994 человека, отмечается на портале.

До этого врач-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с «Вечерней Москвой» объяснил, почему выросло количество летальных исходов от COVID-19. Как отметил иммунолог, в относительных цифрах умерших от коронавируса немного, летальность равна 0,6 процента.

Вакцинация от коронавируса облегчает течение заболевания, но не исключает риски повторного заражения. О том, как долго активны антитела и как защититься от вируса, — в материале «ВМ».