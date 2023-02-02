«Неиммунная прослойка»: почему в мире резко возросла смертность от коронавируса

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ВОЗ сообщила о росте смертности от коронавируса в мире на 65 процентов за последние четыре недели. Врач-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с «Вечерней Москвой» объяснил, почему выросло количество летальных исходов, а также когда число заражений COVID-19 пойдет на спад.

Почему выросло количество смертей

По словам специалиста, число смертей среди пациентов с коронавирусом резко выросло, потому что в начале зимы началась новая волна распространения заболевания.

— В последнее время наблюдается большая вспышка коронавируса в Китае. А также волна «кракена» прошла по европейским странам, США и России. Как и в любую волну коронавируса, сначала мы наблюдаем рост заболеваемости и числа госпитализаций. А спустя 3–4 недели начинается рост смертности. Количество заболевших резко увеличивается, поэтому растет число погибших, — пояснил Болибок.

Как отметил иммунолог, в относительных цифрах умерших от коронавируса не много, летальность ровна 0,6 процента. На данный момент она гораздо ниже, чем была в 2020 году.

— Тем не менее при миллионах заразившихся за последние недели число умерших будет достаточно высокое, — заметил Болибок.

Когда начнется новая вспышка

Врач подчеркнул, что сейчас волна штамма «кракен» подходит к концу, однако ближе к лету возможно развитие новой вспышки заражений.

— Волна началась в конце ноября — начале декабря. Сейчас она пойдет на спад. А следующая волна будет в мае или июне. У переболевших не очень стойкий иммунитет. Он снижается в течение полугода. Через 7–8 месяцев человек снова попадает в неиммунную прослойку населения, которая восприимчива к коронавирусу. Это приводит к всплескам заражений, — рассказал доктор Болибок.

Собеседник «ВМ» предупредил, что если появится новый штамм, то зараженных будет еще больше. Но особых опасений, что летальность вырастет, не прогнозируется. У большей части населения есть гибридный иммунитет. Клетки иммунной системы смогут защитить население, заключил иммунолог.