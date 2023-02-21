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Инвесткартой Москвы в 2022 году воспользовались более 45,6 тысячи раз

Никита Худяков
Город
Инвесткартой Москвы в 2022 году воспользовались более 45,6 тысячи раз
Фото: Unsplash

Предприниматели воспользовались инвестиционной картой московского инвестпортала более 45,6 тысячи раз в 2022 году. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента информационных технологий.

— За последние несколько лет разработчики дополнили инвестиционную карту геоаналитическими данными операторов сотовой связи, городскими дата-сетами и другими цифровыми сервисами, — сказал заместитель главы ведомства Роман Урнышев.

По его словам, карта стала мощным аналитическим инструментом, позволяющим предпринимателям узнавать проходимость локации вокруг потенциальных площадок для бизнеса и с высокой точностью оценивать инфраструктуру.

Кроме того, на карте размещено более 170 инвестплощадок, подходящих для разных типов компаний, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в прошлом году более 99 процентов обращений от предпринимателей за государственными услугами и сервисами в имущественно-земельной сфере поступило онлайн.

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