ЦОДД оценил загруженность дорог Москвы днем 21 февраля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает загруженность московских дорог в пять баллов. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В данный момент затруднено движение на Рязанском проспекте по направлению в центр, Ярославском шоссе по направлению в центр, МКАД в районе Ленинградского шоссе и ТТК в районе Нижегородской эстакады, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» москвичам порекомендовали воспользоваться городским транспортом для поездок в центр.

До этого стало известно о перекрытии нескольких улиц в районе Хамовники: так, 22 февраля с 05:30 и до окончания мероприятия перекроют съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора.

С 15:00 движение ограничат на участках улиц 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой. Кроме того, с 00:01 запретят парковку на ряде участков, в том числе на улице Хамовнический Вал и на Комсомольском проспекте.

С 20 февраля на участках Киевского шоссе и Серебрянического переулка ввели ограничения на движение транспорта. Это связано с проведением строительных работ и проведением киносъемок.