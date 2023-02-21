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Полиция задержала наркоторговца на севере Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Полиция задержала наркоторговца на севере Москвы
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Москва, улица Плещеева Карта всех событий

На севере столицы полицейские задержали молодых людей, один из которых продавал наркотики, а другой их покупал. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы во вторник, 21 февраля.

По данным ведомства, автомобиль Kia Rio с 18-летним покупателем остановили в Тимирязевском районе. Молодой пассажир заметно нервничал, из-за чего полицейские решили досмотреть его. У юноши нашли два пакетика с неизвестным веществом. Позже экспертиза показала, что в упаковках было производное N-метилэфедрона весом более одного грамма.

В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Позже в ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители вычислили и торговца запрещенными веществами. Им оказался 22-летний москвич. Его задержали на улице Плещеева. При обыске у него в квартире обнаружили материалы для упаковки и 99 готовых свертков с наркотиками, масса которых превысила 40 граммов. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Фигурант заключен под стражу.

Другая история, связанная с крупными партиями запрещенных веществ, произошла в Подмосковье. Полиция задержала автомобиль, в котором злоумышленники перевозили более полутора килограммов мефедрона.

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