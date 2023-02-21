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Приметы и советы

Кинолог Голубев посоветовал не угощать блинами домашних питомцев

Ирина Игнатенко
Общество
Кинолог Голубев посоветовал не угощать блинами домашних питомцев
Фото: Pexels

Человеческая еда не подходит для кормления собак, поэтому в течение масленичной недели следует воздержаться от угощения своих домашних любимцев блинами. Об этом заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

— Сколько бы мы ни объясняли, что человеческая еда не подходит для того, чтобы кормить ей собак, всегда найдутся те, кто продолжает это делать, — отметил он в комментарии РИАМО.

Кинолог добавил, что можно один раз угостить собаку блинчиком без начинки, но большое количество блинов может навредить пищеварительной системе собаки. Любая жирная и углеводная пища может вызвать нарушение обмена веществ, панкреатит, проблемы с печенью и ожирение у собак.

Ранее биолог Меган Файфер-Рикси сообщил, что мнение о том, будто мыши обожают сыр, является всего лишь стереотипом, передает Nation news.

Эксперты рассказали, как укрепить иммунитет собаки зимой. Чтобы питомец меньше болел, нужно соблюдать несколько правил повышения иммунитета у домашнего животного. Первым пунктом стоит подбор правильного рациона. Не стоит экономить на кормах.

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