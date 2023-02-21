Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Мужские морозы»: синоптик Леус рассказал о погоде в Москве в День защитника Отечества

Рафаэль Залян

Сюжеты: 

Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
«Мужские морозы»: синоптик Леус рассказал о погоде в Москве в День защитника Отечества
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В День защитника Отечества в столице ожидается холодная погода с морозами. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в праздничный день, 23 февраля, в Москве и области ожидаются настоящие «мужские морозы».

— Ожидается малооблачная погода: ночью от минус 14 до 18 градусов, днем этот показатель составит минус 7–9 градусов; ветер будет дуть северо-западный, умеренный — от 2 до 7 метров в секунду, — отметил метеоролог.

В Подмосковье температура опустится до 15–20 градусов мороза, а днем достигнет 7–12 градусов, добавил Леус.

По словам синоптика, регион останется под влиянием антициклона с востока, осадков не ожидается. Атмосферное давление 23-го числа превысит норму: барометр покажет 749–750 миллиметров ртутного столба.

Долгожданное тепло вернется в мегаполис уже в ближайшие выходные, пообещал Леус.

А руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, какой будет погода в Москве на Прощеное воскресенье и Пасху. По его словам, 26 февраля в столице будет относительно тепло, аналогичные погодные условия могут быть и на Пасху.

Метеорологи Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О чем говорит старый альбом

Александр Бартош
Александр Бартош

Меняем Бахмут на визит Байдена

Константин Хабенский
Константин Хабенский

Юбилей встречаем премьерами

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Прости, Лазурит, ты не элита: как выброшенные на улицу животные переживают предательство

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Пушкин и дантист: почему образ поэта стал примитивным

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Олимпийскими кольцами по воде: нужно ли России участие в Азиатских играх

Алексей Разумов
Алексей Разумов

Со дня вывода советских войск из Афганистана прошло уже 34 года

Все мнения
О проекте