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В Москве повысили температуру в системе отопления из-за похолодания

Никита Худяков

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Погода в Москве
Город
В Москве повысили температуру в системе отопления из-за похолодания
Фото: shutterstock

В столице была повышена температура в системе отопления из-за похолодания. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В связи с погодными условиями скорректировали температуру теплоносителя в системе теплоснабжения, сейчас она составляет в магистральных сетях 118 градусов, — сказал он.

Регулировка тепла в системе отопления осуществляется двумя параметрами: за счет повышения или понижения температуры теплоносителя, а также сокращения или увеличения его объема.

Кроме того, корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В Гидрометцентре России сообщили, что «желтый» уровень погодной опасности в Московском регионе из-за гололедицы продлен до вечера вторника, 21 февраля.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «Вечерней Москве», что в День защитника Отечества в столице ожидается холодная погода с морозами. По его словам, в праздничный день, 23 февраля, в Москве и области ожидаются настоящие «мужские морозы».

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