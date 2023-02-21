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Путин призвал пересмотреть экономический состав преступлений в УК

Лейла Алиева

Сюжет: 

Послание президента - 2023
Экономика
Путин призвал пересмотреть экономический состав преступлений в УК
Фото: РИА Новости

Необходимо вернуться к пересмотру экономических составов преступлений в уголовном законодательстве страны. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию во вторник, 21 февраля.

— Считаю правильным вернуться к вопросу о пересмотре ряда норм уголовного законодательства в части так называемых экономических составов. Конечно, государство должно контролировать, что в этой сфере происходит, — сказал он.

Путин добавил, что нельзя допускать вседозволенности, однако «перегибать палку» тоже не стоит. Страна должна активно двигаться к декриминализации, а поможет в этом вопросе совместная работа правительства, парламента, правоохранительных органов и деловых объединений, передает официальный сайт Кремля.

До этого глава государства заявил, что российским предпринимателям, находящимся под следствием, стоит назначать более мягкие меры пресечения вместо помещения их в СИЗО. По его словам, судебная власть всегда оказывала влияние на формирование благоприятного экономического климата в России.

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