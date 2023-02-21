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Маркетолог Харланов объяснил, из чего складываются цены на готовые блины

Ирина Игнатенко
Общество
Маркетолог Харланов объяснил, из чего складываются цены на готовые блины
Фото: Pexels

Согласно статистическим данным Роспродсоюза, в этом году стоимость блинов выросла на 7 процентов. Маркетолог Роман Харланов отметил, что рост соответствует инфляции.

Он пояснил, что за последний год немного выросли цены на такие компоненты блинов, как мука, яйца и молоко. По данным экспертов, самый высокий блинный индекс зафиксирован в Новосибирске — 103 рубля за порцию, а самый низкий — в Казани (90 рублей).

Маркетолог отметил, что здесь играет роль транспортная доступность тех или иных регионов. Доставленные в Сибирь или на Дальний Восток продукты дороже, чем они стоят в регионах с развитым сельским хозяйством и благоприятным климатом.

Он отметил, что после того как масленичная неделя пройдет, цены на готовые блины вернутся к прежним значениям, передает МИР 24.

Индекс блинов в среднем по России вырос на 7 процентов. Аналитики подсчитали, что это блюдо теперь обойдется в 93 рубля. В расчет были приняты яйца, молоко, мука, подсолнечное масло, соль и сахар, передает издание argumenti.ru.

С 20 по 26 февраля москвичи будут широко и вкусно отмечать Масленицу. Как наесться блинами, но не стать жертвой обжорства, «Вечерней Москве» рассказала повар Татьяна Иваненко.

Цены Эксперты Масленица блины
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