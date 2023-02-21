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Путин: Президентские выборы в 2024 году пройдут в строгом соответствии с законом

Лейла Алиева

Сюжет: 

Послание президента - 2023
Общество
Путин: Президентские выборы в 2024 году пройдут в строгом соответствии с законом
Фото: Пресс-служба Госдумы

Выборы президента РФ в 2024 году пройдут со строгим соблюдением законодательства и всех демократических процедур. Об этом во вторник, 21 февраля, заявил глава российского государства Владимир Путин.

Новость дополняется.

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