Водитель попытался подкупить инспектора ГИБДД на юго-востоке Москвы

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Москва, Рязанский проспект Карта всех событий

На юго-востоке столицы нарушитель правил дорожного движения попытался подкупить инспектора ГИБДД. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО во вторник, 21 февраля.

По данным ведомства, инцидент произошел на Рязанском проспекте. Из-за нарушения ПДД сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Hyundai, за рулем которого был 34-летний гражданин ближнего зарубежья. За то, чтобы его не привлекали к административной ответственности, мужчина предложил инспектору взятку.

Мужчина проигнорировал замечание сотрудника ГИБДД о том, что его предложение незаконно, и продолжил настаивать, и положил купюры в бардачок патрульного автомобиля. Для дальнейших разбирательств на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мелкое взяточничество». Фигурант находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до года лишения свободы.

Похожий случай произошел в центре Москвы. Водитель предложил инспектору 11 тысяч рублей, и вместо административного протокола получил уголовное дело.