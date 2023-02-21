Путин призвал вернуться к традиционному сроку обучения в вузах

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Для обеспечения безопасности и конкурентоспособности России, необходимо за пять лет подготовить миллион специалистов. Об этом во вторник, 21 февраля, заявил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Также необходимо вернуться к традиционному сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет.

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