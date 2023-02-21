С 23 по 26 февраля в четырех пунктах МАДИ можно получить разрешение на возврат автомобиля

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Москва, проезд Энтузиастов, вл3 Карта всех событий

С 23 по 26 февраля получить разрешение на возврат эвакуированного автомобиля можно в пунктах Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), расположенных на спецстоянках ГКУ «АМПП». Об этом во вторник, 21 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Получить разрешение можно по следующим адресам: проезд Энтузиастов, владение 3; улица Дубовая Роща, владение 7А; проезд Одоевского, напротив владения 3; улица Вагоноремонтная, дом 4А.

При этом 23 февраля будет закрыт сервисный центр «Московский транспорт» на улице Старая Басманная, дом 20, корпус 1. С 24 по 26 февраля разрешения на возврат автомобиля там будут выдавать в штатном режиме: с 08:00 до 20:00.

Уточняется, что получить автомобили можно будет круглосуточно, так как все спецстоянки работают без выходных, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

До этого сообщалось, что специалисты МАДИ за январь переместили 883 автомобилей на спецстоянки в ночное время. Нарушители правил дорожного движения получили штрафы в размере трех тысяч рублей и оплатили эвакуацию автомобиля.