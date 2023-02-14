Специалисты МАДИ за январь переместили 883 авто на спецстоянки в ночное время

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Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) в январе нынешнего года переместила 883 автомобиля на спецстоянки в ночное время. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Брошенные в темноте под запрещающими знаками авто сильно ограничивают обзор другим водителям и пешеходам — это приводит к ДТП с серьезными последствиями, — говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Уточняется, что нарушители правил дорожного движения (ПДД) получили штрафы в размере трех тысяч рублей и оплатили эвакуацию автомобиля.

До этого сообщалось, что в период новогодних каникул эвакуаторы «Московского паркинга» дежурили в круглосуточном режиме, что позволило помочь 59 застрявшим автомобилям. Наибольшее число оказываемой помощи пришлось на легковые автомобили.

В текущем году водители смогут бесплатно парковаться на улицах Москвы в течение 69 дней — эти дни будут выпадать на праздники и выходные.