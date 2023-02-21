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Крупный пожар начался в отеле в центре Москвы

Евгений Белоусов
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Крупный пожар начался в отеле в центре Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Москва, Международная улица, 15 Карта всех событий

Пожар начался в здании гостиницы «МКМ» в центре города. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 21 февраля, сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника «ВМ», площадь возгорания достигает 100 квадратных метров. На данный момент из горящего здания эвакуировали уже около 50 человек.

По информации Telegram-канала Mash, пожар устроил один из постояльцев на пятом этаже. Мужчина поджег свои вещи в общем коридоре. При пожаре пострадали семеро детей и трое взрослых.

Другой пожар произошел в квартире жилого дома в Восточном Измайлове. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Из огня спасли несколько человек.

Недавно в горевшем здании на территории предприятия в Коломне обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. На место происшествия выезжал пожарный поезд.

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