В горящем здании в Коломне обрушились перекрытия между первым и вторым этажами

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В горящем здании на территории предприятия в Коломне обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 14 февраля, сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника «ВМ», на место происшествия выехал пожарный поезд.

Пожар начался вечером 14 февраля. Площадь возгорания достигла 900 квадратных метров.

Коломенская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара. Деятельность правоохранительных органов и специальных служб на месте пожара координирует коломенский городской прокурор Александр Рубанов.

Еще одно возгорание произошло в Подмосковье на трассе М2 «Крым». Фура с горючим грузом врезалась в отбойник, в результате чего прицеп транспортного средства загорелся. Для ликвидации последствий движение на участке дороги пришлось перекрывать.