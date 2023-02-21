Прокуратура организовала проверку из-за пожара в центре Москвы

Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, Международная улица, 15 Карта всех событий

Столичная прокуратура организовала проверку по факту пожара в здании гостиницы «МКМ». Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 21 февраля.

— Организована прокурорская проверка. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — заявила она.

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По словам собеседницы «ВМ», пожар начался на пятом этаже 16-этажного здания.

Пожар, о котором идет речь, начался во вторник, 21 февраля. На данный момент из горящего здания эвакуировали уже около 50 человек.