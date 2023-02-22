Небензя заявил, что Запад не заинтересован в расследовании диверсий на «Северном потоке»

Фото: twitter/RussiaUN

Первый раунд консультаций по созданному Россией проекту резолюции о создании комиссии для расследования диверсии на «Северном потоке» создает впечатление, что западные страны не заинтересованы в объективном процессе, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

По его словам, в настоящее время российские эксперты обсуждают предложенный постпредством текст резолюции. При этом западные специалисты не заинтересованы в объективном международном расследовании инцидента. Это, как отметил Небензя, «только усиливает подозрения» в причастности Запада к терактам, пишет РИА Новости.

Накануне первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад не дал провести запрошенное Россией заседание Совета Безопасности ООН по диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в удобное время.

8 февраля журналист Сеймур Херш выпустил материал, в котором он расследовал взрывы на «Северных потоках». В нем сказано, что американские водолазы под прикрытием учений НАТО заложили взрывчатку под газопроводы, а потом ее активировали норвежцы.