Врио главы ГУ МЧС Москвы Ткаченко госпитализировали после ДТП в центре столицы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Москве Юрий Ткаченко и его водитель пострадали в ДТП при следовании к месту пожара в здании на Международной улице в центре столицы. Они госпитализированы, сообщили в пресс-службе столичного главка.

— При следовании на пожар по адресу Международная, д. 15, в результате ДТП пострадали временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по г. Москве Юрий Ткаченко и его водитель, — сказали в пресс-службе ведомства.

При этом виновник дорожного инцидента, а также другие участники движения не пострадали. Источник в медицинских службах рассказал ТАСС, что в настоящий момент Ткаченко доставлен в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с переломом ноги.

Во вторник вечером, 21 февраля, в здании гостиницы «МКМ» в центре столицы произошел пожар. Что известно о случившемся к этому часу — в материале «Вечерней Москвы».