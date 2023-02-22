Что известно о пожаре в отеле «МКМ» в центре Москвы

Фото: Прокуратура Москвы

Москва, Международная улица, 15 Карта всех событий

Во вторник вечером, 21 февраля, в здании гостиницы «МКМ» в центре столицы произошел пожар. Что известно о случившемся к этому часу — в материале «Вечерней Москвы».

Пожар вспыхнул на пятом этаже 17-этажного здания. По данным СМИ, его устроил один из постояльцев, который поджег свои вещи в общем коридоре. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Через час возгорание было локализовано, а спасателям удалось эвакуировать из здания 200 человек, семь из которых — дети. Еще через полчаса открытое горение, которое разрослось до 300 квадратных метров, ликвидировали.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба МЧС России

В результате произошедшего погибли семь человек, двое из них — дети. В общей сложности пострадали 11 человек, девять госпитализированы, двум медицинская помощь оказана амбулаторно.

Кроме того, во время следования к месту пожара на Международной улице в центре столицы в ДТП попали временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Москве Юрий Ткаченко и его водитель. На данный момент они госпитализированы.

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила «ВМ», что ведомство организовало проверку по факту пожара в здании гостиницы. В свою очередь прокурор Денис Попов поставил на личный контроль проведение надзорных мероприятий, а также установление всех обстоятельств произошедшего.

По факту гибели постояльцев гостиницы возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».