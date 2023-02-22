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Число погибших в Москве в результате пожара в гостинице выросло до семи

Араз Салехов
Происшествия
Число погибших в Москве в результате пожара в гостинице выросло до семи
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Международная улица, 15 Карта всех событий

Число погибших в результате пожара в гостинице «МКМ» в центре Москвы выросло до семи человек. Об этом в среду, 22 февраля, сообщили ТАСС в экстренных службах.

— Один пострадавший умер в больнице, тем самым общее количество погибших составляет семь человек, — сказал собеседник агентства.

Среди погибших числятся двое детей, в общей сложности пострадали 11 человек, девять из них госпитализированы, двум медицинская помощь оказана амбулаторно, сообщает ТАСС.

Пожар, о котором идет речь, произошел вечером 21 февраля. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Здание расположено по адресу улица Международная, дом 15.

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова рассказала «Вечерней Москве», что ведомство организовало проверку по факту пожара в здании гостиницы «МКМ».

Позже по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Специалисты Следственного комитета допрашивают свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения.

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