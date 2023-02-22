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Уголовное дело возбудили по факту пожара с шестью погибшими в центре Москвы

Егор Провоторов
Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту пожара с шестью погибшими в центре Москвы
Фото: СК РФ

По факту гибели шестерых человек, в том числе двоих детей, в результате пожара в центре Москвы возбуждено уголовное дело, сообщили в среду, 22 февраля, в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По данным следствия, возгорание произошло вечером во вторник, 21 февраля, на пятом этаже общежития на Международной улице. В процессе тушения пожара были обнаружены тела шестерых человек, среди которых двое малолетних детей. У всех были зафиксированы признаки отравления угарным газом.

В настоящее время столичными следователями проводится комплекс следственных действий, которые направлены на выяснение всех обстоятельств трагического инцидента. Специалисты СК допрашивают свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения, говорится на канале ведомства в Telegram.

Сообщается также, что на место происшествия выехал руководитель Главного следственного управления по городу Москве Андрей Стрижов.

Во вторник вечером, 21 февраля, в здании гостиницы «МКМ» в центре столицы произошел пожар. Что известно о случившемся к этому часу — в материале «Вечерней Москвы».

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