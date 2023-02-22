Прокурор Москвы проконтролирует установление обстоятельств пожара в центре города

Фото: Прокуратура Москвы

Столичный прокурор Денис Попов поставил на личный контроль проведение надзорных мероприятий, а также установление всех обстоятельств произошедшего пожара в центре Москвы, в котором погибли шесть человек, в том числе двое детей, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Также на его контроле будет находиться принятие процессуального решения по результатам доследственной проверки, говорится на канале столичной прокуратуры в Telegram.

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До этого стало известно, что в результате пожара в столичной гостинице «МКМ» на Академической улице в Москве погибли шесть человек, еще девять пострадали.

К настоящему моменту открытое горение было ликвидировано. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.