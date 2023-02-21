Шесть человек погибли в результате пожара в гостинице в центре Москвы

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Москва, Международная улица, 15 Карта всех событий

Шесть человек погибли в результате пожара в гостинице на Международной улице в центре столицы. Об этом во вторник, 21 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города.

Известно, что возгорание было локализовано, в настоящий момент спасатели проводят осмотр помещений в жилом здании. Отмечается, что среди погибших по меньшей мере двое детей. Пострадали девять человек. Все они госпитализированы.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба Прокуратуры Москвы

До этого сообщалось, что из горящего здания специалистами МЧС России было спасено 50 человек, в их числе семь детей. Всего из гостиницы эвакуировали 200 человек. Площадь возгорания составила порядка 100 квадратных метров.

Также руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова рассказала «Вечерней Москве», что ведомство организовало проверку по факту пожара в здании гостиницы «МКМ».