Шесть человек погибли в результате пожара в гостинице в центре Москвы
Шесть человек погибли в результате пожара в гостинице на Международной улице в центре столицы. Об этом во вторник, 21 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города.
Известно, что возгорание было локализовано, в настоящий момент спасатели проводят осмотр помещений в жилом здании. Отмечается, что среди погибших по меньшей мере двое детей. Пострадали девять человек. Все они госпитализированы.
До этого сообщалось, что из горящего здания специалистами МЧС России было спасено 50 человек, в их числе семь детей. Всего из гостиницы эвакуировали 200 человек. Площадь возгорания составила порядка 100 квадратных метров.
Также руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова рассказала «Вечерней Москве», что ведомство организовало проверку по факту пожара в здании гостиницы «МКМ».