Из горевшего отеля в центре Москвы эвакуировали 200 человек

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, Международная улица, 15 Карта всех событий

Крупный пожар в 17-этажном жилом здании в центре Москвы локализрован, из него эвакуированы 200 человек, сообщили вечером во вторник, 21 февраля, в пресс-службе ГУ МЧС России по столичному региону.

Локализация возгорания была произведена в 22:32 по московскому времени. В канале ведомства в Telegram отмечается, что в ходе проведения проверки и тушения возгорания пожарно-спасательными подразделениями были спасены 50 человек, семь из которых — дети.

По предварительной информации ведомства, в результате инцидента пострадали пять человек, один из которых — ребенок. Все они были госпитализированы. Площадь возгорания составляла порядка 100 квадратных метров.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба МЧС России

До этого руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова рассказала «Вечерней Москве», что ведомство организовало проверку по факту пожара в здании гостиницы «МКМ».