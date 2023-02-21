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Из горевшего отеля в центре Москвы эвакуировали 200 человек

Егор Провоторов
Происшествия
Из горевшего отеля в центре Москвы эвакуировали 200 человек
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Международная улица, 15 Карта всех событий

Крупный пожар в 17-этажном жилом здании в центре Москвы локализрован, из него эвакуированы 200 человек, сообщили вечером во вторник, 21 февраля, в пресс-службе ГУ МЧС России по столичному региону.

Локализация возгорания была произведена в 22:32 по московскому времени. В канале ведомства в Telegram отмечается, что в ходе проведения проверки и тушения возгорания пожарно-спасательными подразделениями были спасены 50 человек, семь из которых — дети.

По предварительной информации ведомства, в результате инцидента пострадали пять человек, один из которых — ребенок. Все они были госпитализированы. Площадь возгорания составляла порядка 100 квадратных метров.

Видео: Пресс-служба МЧС России

До этого руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова рассказала «Вечерней Москве», что ведомство организовало проверку по факту пожара в здании гостиницы «МКМ».

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