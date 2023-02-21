Ребенок пострадал при пожаре в отеле в центре Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, Международная улица, 15 Карта всех событий

При пожаре в здании гостиницы «МКМ» в центре столицы пострадало пять человек. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 21 февраля, сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника «ВМ», одним из пострадавших при пожаре оказался ребенок.

Крупный пожар начался в здании отеля вечером 21 февраля. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. На данный момент из горящего здания эвакуировали уже около 50 человек.

Вскоре стало известно, что столичная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. По предварительной информации, пожар начался на пятом этаже здания.