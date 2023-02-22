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Открытое горение ликвидировали в отеле «МКМ» в центре Москвы

Егор Провоторов
Происшествия
Открытое горение ликвидировали в отеле «МКМ» в центре Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Открытое горение на площади 300 квадратных метров ликвидировано в многоэтажном жилом здании на Международной улице в центре столицы вечером во вторник, 21 февраля, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах столицы.

До этого стало известно, что в результате возгорания погибли шесть человек, в том числе двое детей. Еще девять человек пострадали, все они госпитализированы. В настоящий момент спасатели проводят осмотр помещений в гостинице «МКМ».

До этого сообщалось, что из горящего здания специалистами МЧС России было спасено 50 человек, в их числе семь детей. Всего из гостиницы эвакуировали 200 человек. К настоящему моменту возгорание было локализовано.

Также руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова рассказала «Вечерней Москве», что ведомство организовало проверку по факту пожара в здании гостиницы «МКМ».

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