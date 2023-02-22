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Спилберг объявил о работе над сериалом о Наполеоне по сценарию Стэнли Кубрика

Егор Провоторов
В мире
Спилберг объявил о работе над сериалом о Наполеоне по сценарию Стэнли Кубрика
Фото: shutterstock

Американский режиссер Стивен Спилберг рассказал на Берлинском кинофестивале, что запустит в производство семисерийный мини-сериал о Наполеоне Бонапарте для платформы HBO.

Проект будет основан на сценарии Стэнли Кубрика, который рассчитывал снять картину о французском императоре после успеха «Космической одиссеи 2001». Режиссер хотел работать над проектом в Румынии, Великобритании и Франции с участием порядка 40 тысяч солдат.

На разных этапах производства этого проекта роль Наполеона должны были сыграть Джек Николсон и Дэвид Хеммингс, а роль его жены Жозефины — Одри Хепберн.

Однако из-за выхода успешной и дорогостоящей экранизации «Войны и мира» Сергея Бондарчука и последующего коммерческого провала «Ватерлоо» фильм о Наполеоне был заброшен, поскольку компания MGM отказалась его финансировать. В связи с этим большая часть работы Кубрика была использована в киноленте 1975 года «Барри Линдон».

Спилберг зашел в проект в 2013 году, планируя превратить его в мини-сериал. В 2016 году к разработке были привлечены шоураннер «Настоящего детектива» Кэри Фукунага и сценарист «Ангелов Чарли» Дэвид Оберн. Примут ли они участие в новом проекте, неизвестно, пишет Deadline.

В ноябре прошлого года Спилберг выступил с критикой в адрес стриминговых сервисов, которые в разгар пандемии COVID-19 перенесли громкие премьеры фильмов из кинотеатров на сервисы потокового вещания, что привело к изменению индустрии.

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