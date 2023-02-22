Изморозь и гололедицу спрогнозировали метеорологи 22 февраля в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Переменная облачность, местами изморозь и гололедица, а также около 13 градусов ниже нуля — такая погода ожидает жителей столичного региона в предстоящую среду, 22 февраля. Соответствующим прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.

В дневное время суток температура воздуха в российской столице составит от 11 до 13 градусов со знаком «минус», ночью столбики термометров опустятся до 18 градусов ниже нуля. В Подмосковье синоптики прогнозируют до 15 градусов мороза днем и понижение до минус 20 градусов в ночное время суток.

На сайте Гидрометцентра РФ также говорится, что ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление при этом составит 744 миллиметра ртутного столба.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в столичном регионе до конца недели будет холодная погода с морозами, температурные показатели будут колебаться от 11 до 18 градусов с отметкой «минус».