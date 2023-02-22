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Ван И и Патрушев заявили о важности защиты мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Егор Провоторов
В мире
Ван И и Патрушев заявили о важности защиты мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Фото: Пресс-служба Совфеда

Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро Ван И и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе встречи в Москве во вторник, 21 февраля, подчеркнули важность защиты мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и противостояния менталитету холодной войны и выступили против конфронтации между блоками. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении МИД Китая.

Отмечается также, что стороны договорились продолжать укрепление многостороннего сотрудничества, прилагая еще больше усилий для совершенствования глобального управления.

Кроме того, Ван И и Патрушев заявили о готовности противостоять любым формам и проявлениям «односторонней травли», а также о необходимости продвигать многополярный мир и мультилатерализм, говорится в документе, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи с Патрушевым Ван И заявил о крепости российско-китайских отношений. По словам китайского дипломата, отношения между странами сейчас «прочны как скала» и могут выдержать практически любые испытания.

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